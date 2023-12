Non si rassegna alla fine della loro relazione e mette in atto un piano per vendicarsi della sua ex. Indagato con l'accusa di accesso abusivo al sistema informatico e revenge porn un quarantaseienne di Viterbo. Vittima una quarantaduenne residente a Frosinone. La procura di Viterbo ha sequestrato i telefoni e ha disposto la perizia che si terra oggi. La donna si è rivolta all'avvocato Antonio Ceccani. I fatti contestati risalgono allo scorso 26 ottobre.

La ricostruzione

Una vendetta a luci rosse quella che avrebbe architettato il quarantaseienne nei confronti della sua ex. La donna aveva deciso di interrompere la loro relazione, ma l'uomo non si è rassegnato all'idea di essere stato lasciato. Quando ha capito che la sua ex non sarebbe tornata sui suoi passi, ha cercato di vendicarsi. Stando alle accuse avrebbe clonato il cellulare della donna, accedendo così a tutti i suoi dati. Avrebbe poi mandato foto di lei nuda ad altre persone per vendicarsi del fatto che lei lo avesse lasciato. Quando la donna si è resa conto che il suo cellulare era stato clonato e, soprattutto, che alcune sue foto hot fossero state inoltrate ad altre persone, ha presentato denuncia contro il quarantaseienne.

L'accusa

L'uomo è finito, dunque, sotto accusa per revenge porn e accesso abusivo al sistema informatico. La Procura di Viterbo ha disposto accertamenti tecnici non ripetibili. Pertanto sono stati sequestrati due telefoni nella disponibilità dell'indagato per effettuare tutti gli accertamenti del caso e fare luce sulla vicenda. Il conferimento dell'incarico è fissato per la giornata di oggi nel palazzo di giustizia di Viterbo. Come detto, la quarantaduenne si è rivolta all'avvocato Antonio Ceccani del foro di Frosinone.