Un aiuto a ridosso del Natale. Consegnati pacchi alimentari alle famiglie meno fortunate. Pasta, sugo in scatola, cornetti e dolci per i nuclei familiari con bambini. L'iniziativa è stata organizzata dalla Croce Rossa Italiana unità territoriale di Sora in sinergia con il Comune di Sora, ai servizi sociali e al consigliere delegato Fausto Baratta.

La consegna dei ventiquattro pacchi alle famiglie con difficoltà è avvenuta oggi pomeriggio, 14 dicembre, nella sede della Croce Sora di Sora, in località Valfrancesca. «Siamo molti soddisfatti di aiutare e speriamo di poter continuare a collaborare insieme con i servizi sociali del Comune di Sora». Hanno detto i volontari che ringraziano il presidente provinciale della Cri Antonio Rocca.