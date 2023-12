Una scoperta eccezionale. E un'esplorazione che è solo all'inizio ma che già ha dato grandi emozioni agli appassionati della montagna autori dello straordinario ritrovamento. Una cavità carsica incantevole è stata ritrovata nei giorni scorsi da un gruppo di quattro speleologi in una zona collinare di Amaseno. È stata subito battezzata "La grotta della bambola", visto che all'ingresso è stata rinvenuta una vecchia bambola, finita lì chissà come, in un buco del terreno. Ebbene, questo buco in realtà è un pozzo della profondità di circa venti metri.

Dopo aver provveduto a mettere in sicurezza l'area, il gruppo si è calato sul fondo e qui la scoperta. Dalla base, infatti, si snoda un corridoio che si spinge per altri quaranta metri all'interno della montagna, in orizzontale questa volta, fino a raggiungere una grotta dalle dimensioni considerevoli, al pari di altre già famose come le vicine Grotte di Pastena. Un mondo incantato è quello che si sono trovati davanti i quattro amici, fatto di stalattiti e stalagmiti, decori di vario genere scolpiti dall'acqua e dal tempo, un vero incanto che va ad impreziosire il resto del patrimonio naturalistico del territorio, insieme ad altre cavità carsiche ugualmente suggestive. Basti pensare solo alla risorgenza di Capo d'acqua che si spinge fino a 250 metri nel cuore della terra.

Tornando alla "grotta della bambola", ora è il momento del censimento. Verrà di nuovo visitata e misurata, mappata con tanto di carteggio da depositare in Comune per il censimento. «Sono davvero felice della scoperta - dice Simone, di Amaseno, che dopo un primo sopralluogo ha chiamato i suoi amici più esperti dalla Puglia, da Roma e da Latina - È una grotta fantastica ancora da esplorare del tutto e che quindi potrà riservare altre sorprese».