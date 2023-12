È Pasquale Iannattone la vittima dell'incidente sul lavoro registrato nella tarda mattinata di oggi. L'operaio di 58 anni di Cassino, come ricostruito dai militari dell'Arma, sarebbe precipitato per alcuni metri in un vano ascensore utilizzato per lo spostamento dei mobili nell'azienda. Ancora in fase di accertamento la dinamica. Sul posto anche lo Spresal della Asl.

