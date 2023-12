È stato ritrovato nelle campagne di Alatri l'ottantenne di Ferentino scomparso nel pomeriggio di ieri. L'anziano, in stato confusionale, era in buone condizioni fisiche, anche se infreddolito e madido, viste la pioggia del pomeriggio. È stato comunque fatto visitare dai sanitari dell'Ares 118 chiamati dai carabinieri che l'hanno ritrovato.

L'anziano era uscito di casa nel primo pomeriggio per la sua consueta passeggiata pomeridiana, ma, si pensa a causa della sua condizione fisica poiché sofferente di alzheimer, ha perso l'orientamento non riuscendo più a trovare la via di casa. I militari dell'Arma lo hanno cercato per ore nelle campagne vicino l'abitazione, incuranti dell'incessante pioggia, ma proprio quando avevano perso le speranze di ritrovarlo, i militari della Stazione di Fiuggi, nella tarda serata riescono a notarlo in una zona campestre a circa 4 km da casa, zona molto buia ed isolata, completamente madido per la pioggia e intorpidito per la bassa temperatura.

Stupore e contentezza dei familiari che hanno potuto così riabbracciare il proprio caro, ringraziando i militari della Stazione di Fiuggi e della Stazione di Alatri che da ore lo stavano cercando.