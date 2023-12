Si intitola "Ogni secondo è vita" l'appuntamento del 16 dicembre dalle 9,30 alle 16 a Madonna del Piano, nei pressi di Ausonia; una data ormai tradizionale delle "Arti marziali al castello" organizzato dalla maestra di karate Pasqualina Macera, cintura nera V Dan, della Asd lady Dragon, in collaborazione col comitato provinciale Csen di Frosinone, patrocinato dal Comune di Ausonia e con la partecipazione della comunità Insieme.

Giornata di beneficenza

Si tratta di una giornata di beneficenza a favore di Kids Kicking Cancer – la Onlus che si occupa di insegnare la respirazione e le tecniche delle arti marziali ai bambini degli ospedali oncologici, e non solo - ed è aperta a tutti, anche ai non praticanti di arti marziali.

È una giornata di beneficenza con offerta libera per la partecipazione; il ricavato sarà interamente devoluto a Kkc Italia, e impiegato per raggiungere i bambini attraverso l'arruolamento e la formazione di nuovi volontari e l'acquisto del materiale da regalare ai bambini.

Sarà una giornata all'aria aperta che inizierà con la presentazione dell'evento alle ore 9, poi inizieranno le pratiche: alle 9,30 Qi Gong e Muay Boran; alle 10,30 Karate d'inclusione, Karate e Ju Jitsu, alle 11,30 difesa personale. Dopo un'ora di pausa per un pranzo leggero al sacco, si riprende alle 13,30 con una dimostrazione dei Martial Arts Therapist di Kids Kicking Cancer, per terminare alle 14,30 con Karate e Kung Fu. Tutti potranno così provare a praticare una o più discipline marziali.

Il mercatino

E per chi non pratica c'è la possibilità di visitare il mercatino di Natale realizzato dall'associazione di promozione sociale Inthefratte Aps Sorgente; si potrà passeggiare nel clima natalizio, i più piccoli potranno salutare Babbo Natale o frequentare laboratori gratuiti, mentre i più grandi potranno gustare un buon aperitivo.