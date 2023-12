Arrestate due ladre dai carabinieri di Anagni, saranno processate per direttissima. Le due donne, entrambe di nazionalità straniera, avevano appena compiuto dei furti all'interno di più supermercati nella zona di Osteria della Fontana. I militari del comando stazione di Anagni, coordinati dal comando di compagnia, le hanno acciuffate mentre avevano con loro parte della refurtiva, consistente in prodotti alimentari e oggetti per la cura della persona. Nel pomeriggio di oggi, il processo con rito direttissimo.