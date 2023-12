Auto in fiamme in località Paolina a Ceccano. L'allarme è stato lanciato intorno a mezzogiorno. Sul posto i vigili del fuoco per domare il principio di incendio e i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. La macchina, una Jeep Renegade, è stata abbandonata in campagna. I militari hanno subito avviato le indagini per risalire al proprietario e capire se possa essere stata rubata e utilizzata per mettere a segno furti sul territorio.