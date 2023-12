Risveglio con il terrore per i residenti di via Croce Tani Fumone, una zona esterna di Ferentino. Ieri mattina, intorno alle 6, gli abitanti hanno udito dei colpi di fucile sparati contro una serie di villette a schiera. L'episodio inquietante ha provocato tanto sgomento, nessun ferito ma molta la paura da parte di coloro che vivono in quella zona e che non hanno saputo spiegare l'origine del gesto. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Anagni in sinergia con i militari della stazione di Ferentino. Il fattaccio ovviamente è oggetto di indagini approfondite.

Non è chiaro a chi fosse destinato il messaggio tradotto in colpi di arma da fuoco, che di solito in casi simili potrebbero suonare come un avvertimento contro qualcuno o una misteriosa intimidazione. Non è esclusa alcuna pista, al momento. Un aiuto a comprendere la natura e il movente di quanto successo potrebbe venire dalle immagini delle telecamere di qualche casa privata.