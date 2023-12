Sospensione idrica per manutenzione programmata domani dalle 9.30 alle 16. A darne comunicazione è stata Acea che ha specificato come si siano resi necessari alcuni interventi in via Mandrone che porteranno alla sospensione del flusso idrico in più zone del paese per diverse ore.

Il dettaglio

Le zone interessate dalla sospensione del flusso idrico saranno le seguenti: via Antonio Cece, via Capo D'Acqua, via Casale, via Casalucense, via Chiaie, via Chiave Gelarde, piazza dell'Unità d'Italia, via Forca D'Acero, via Olivella Santa Croce, via Oliveto, via Pisciacquaro, via Pozzaca, via Rio Secco, località Salauca, via Santa Croce, via Santo Ianni, via Sferracavallo, via Spineto e via Vicenne.

Il regolare ripristino del flusso d'acqua, aggiunge Acea, è previsto a partire dalle 16.