Tentato omicidio con il metodo mafioso, condannato a sette anni Marco Corona, quarantunenne originario della Campania ma residente da anni nel capoluogo ciociaro.

Nei giorni scorsi la sentenza della Corte d'Appello. In primo e in secondo grado era stato condannato a dodici anni e mezzo. Data l'aggravante del metodo mafioso e quella dei motivi abietti e futili, i giudici erano partiti da una pena base di trent'anni.

I fatti nel 2015 a Napoli, nel quartiere di Miano. Il quarantunenne sparò al parente di un affiliato alla camorra per vendicarsi di una spedizione punitiva. In virtù del fatto dei motivi abietti e futili, la Cassazione nei mesi scorsi ha riformato la sentenza di primo e secondo grado con cui erano stati inflitti all'uomo dodici anni e mezzo. Corona per la sua difesa si è rivolto all'avvocato Christian Alviani. Nei giorni scorsi la sentenza con la riduzione della pena a sette anni di reclusione.

Corona sconterà i sette anni nel carcere di Vibo Valentia, dove è attualmente detenuto dopo essere stato trasferito dalla casa circondariale di Frosinone per un diverso procedimento a suo carico.

La ricostruzione

Otto anni fa la sparatoria a Napoli. Corona è stato accusato di aver sparato ad un ragazzo che a sua volta si era reso responsabile di una spedizione punitiva. Il giovane, parente di un camorrista, anche se seriamente ferito, era riuscito a salvarsi. Ma nei confronti del quarantunenne era scattata l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Per tale reato i giudici lo avevano condannato con il rito abbreviato a dodici anni e mezzo di carcere.

Corona era finito nei guai nel 2016 anche per un'aggressione avvenuta nel carcere di Frosinone ai danni di un altro detenuto che venne sequestrato in una cella e aggredito da cinque detenuti, tra cui appunto il quarantunenne. Per questo reato Corona è stato assolto. Dopo l'accaduto venne trasferito nel carcere di Vibo Valentia dove ora sconterà i sette anni per il tentato omicidio a Miano.