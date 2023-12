Vandali scatenati anche a Sora. Dopo il giovane che ha preso a pugni la nuova statua luminosa di Cicerone ad Arpino, qualcuno si è accanito nottetempo anche sulle figure del presepe ad altezza naturale allestite con tanto lavoro e tanta pazienza da un gruppo di valorosi volontari nei suggestivi vicoli del centro storico della città volsca. Un allestimento che già venerdì scorso, al suo esordio, ha richiamato tantissimi visitatori giunti per ammirarlo da molti centri della provincia e anche da fuori.

I volontari dell'associazione "Sora antica", che per settimane hanno lavorato sodo per costruire e montare le splendide figure a grandezza naturale nello storico quartiere di Canceglie, sono amareggiati e delusi da un simile comportamento. E addirittura qualcuno pensa di smontare tutto.

Appena venerdì scorso c'era stato il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luca Di Stefano, che si è complimentato pubblicamente con i volontari di "Sora antica" che si sono dati da fare giorno e notte, sfidando anche le temperature rigide degli ultimi giorni, per completare le opere in tempo utile, cioè per il giorno dell'Immacolata.

Ieri mattina la scoperta dello scempio, gratuito, senza un perché, uno sfregio. E lo sdegno si è subito manifestato via social. Quanti hanno lavorato per allestire le figure del presepe si dicono stufi di questa mancanza di senso civico e minacciano che se avverranno altri atti vandalici sono pronti a rimuovere tutto prima della fine delle festività. Così il presepe potrebbe non arrivare neanche al 25 dicembre.

L'appello generale è a collocare più telecamere per individuare e denunciare i vandali di turno. Il Comune ha investito molto sul Natale 2023. Solo per la strada dei presepi la spesa è stata di cinquemila euro, ma per il prossimo anno va valutata anche la presenza di un impianto di videosorveglianza o, se l'area da coprire è troppo vasta, bisognerà riformulare il format se questo non può essere controllato adeguatamente. In alcune zone della città le telecamere ci sono. E funzionano. Le casette che sono state collocate in piazza Santa Restituta, ad esempio, sono inquadrate dagli occhi elettronici h24. A Canceglie no. Bisogna correre ai ripari prima che sia troppo tardi.