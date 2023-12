Trovato il cadavere di una donna in un baule e sigillato con del nastro adesivo. La macabra scoperta è stata fatta in un'abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Si tratta di una settantenne ed è stato il figlio a trovare il cadavere all'interno di un baule nella camera da letto.

Sul posto, oltre ai soccorritori chiamati dal figlio della donna, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Stando ai primi rilievi il decesso potrebbe risalire a diverse settimane fa.