«Spesso si parla di malasanità, ma è giusto che si parli dei nostri medici anche per dire loro grazie quando le cose vanno bene». A parlare è il signor Giancarlo D'Erme, un paziente dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone che, commosso, rivolge un ringraziamento ai medici e agli infermieri che si sono presi cura di lui nei reparti di ematologia e di medicina.

«A loro devo la vita – dice – e per questo voglio ringraziare per l'assistenza e la cura che mi hanno riservato i medici di Ematologia Della Sala, Tomei, De Padua, Gangemi, Di Mambro, Quattrocchi e le dottoresse Cardarelli, Rosati e Ravanelli, oltre alla dottoressa Anticoli del reparto di medicina, e a tutti gli infermieri dei due reparti dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone e dell'Umberto I, dove invece sono stato in day hospital».