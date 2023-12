Fiocco azzurro in casa Lavalle. Il sindaco di San Giorgio a Liri ieri mattina, poco prima dell'alba, è diventato papà di Giorgio. Il piccolo è nato nell'ospedale "SS. Trinità" della città di Sora alle 5,30 del giorno dell'Immacolata Concezione, portando gioia infinita nella vita di mamma Valentina e papà Francesco, ma anche in quella dei nonni e dei numerosi zii, che ora non vedono l'ora di conoscerlo e coccolarlo.

Giorgio è il primo figlio del sindaco Francesco Lavalle che, come ogni papà in queste occasioni, per tutta la notte scorsa ha seguito con emozione e trepidazione le tappe della nascita. Poi, finalmente, Giorgio è venuto alla luce, aggiungendo felicità ad una giornata che introduce lo spirito natalizio. Nei prossimi giorni madre e figlio torneranno a casa a San Giorgio. Al piccolo, alla mamma e al papà tanti gli auguri per il lieto evento.