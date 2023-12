Il Comune di Alatri ha emesso un'ordinanza di modifica del regime di circolazione all'interno del centro storico in occasione degli eventi previsti nell'ambito della manifestazione "Segui la Stella". Dalle ore 9 di oggi è istituito il divieto di sosta e transito in via Cesare Battisti e piazza S. Maria Maggiore nell'area che comprende l'installazione delle casette di legno e la pista di pattinaggio. Verrà contestualmente istituito il doppio senso di marcia su viale Duca d'Aosta e riaperta via Minnocci con senso unico di marcia da largo Ricciotti verso piazza Regina Margherita.

Sarà consentito il transito su piazza S. Maria Maggiore per i veicoli che, provenendo da via Minnocci, si dirigono verso piazza Regina Margherita. L'articolazione della circolazione appena descritta sarà efficace fino al 22 dicembre 2023 con articolazione oraria dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 8 del giorno successivo.

Dalle ore 9 del 23 dicembre la medesima articolazione sarà efficace ininterrottamente per tutto l'arco della giornata.