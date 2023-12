Un Grecale elettrico a Cassino entro il marzo 2024 e un problema, tutto italiano, sulle ricariche e sulle infrastrutture a servizio del settore automotive. Per questo, Stellantis ha appena firmato l'intesa con il Mimit chiedendo garanzie e investimenti proprio sulla transizione energetica. Un punto fondamentale anche per il piazzamento sul mercato delle nuove Giulia e Stelvio in produzione a partire dal 2025. Con l'aggravante di una flessione immatricolativa nel 2022 mentre per l'indotto dalla Uilm un messaggio chiaro: dalle chiacchiere si passi ai fatti. Il riferimento è al governo e alle risorse che ha deciso di stanziare.

Intanto Stellantis ha annunciato l'intenzione di raggiungere il 100% del mix di vendite di autovetture Bev in Europa e il 50% del mix di vendite negli Stati Uniti di autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev entro lo stesso anno. Per raggiungere questi obiettivi di vendita, l'azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità delle batterie. Per mettere il turbo a questo processo, Stellantis e Ample hanno firmato un accordo vincolante per una partnership sulla tecnologia di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici in grado di fornire una batteria completamente carica in meno di cinque minuti.

Proprio durante il vertice a Roma lo stesso ministro ha sottolineato la necessità di sostenere la transizione non solo legata agli stabilimenti ma anche alla significativa e importante filiera della componentistica dell'automotive che, come ha ricordato il presidente dell'Anfia Vavassori, vale oggi l'80% del valore dell'auto. Anche se a Cassino Plant, come per il resto delle fabbriche italiane, le commesse parlano sempre di più le lingue dell'Europa.

Soprattutto per i nuovi modelli come il suv della Maserati.

Urso ha poi ricordato come i Ministri dello Sviluppo Economico di Italia, Francia e Germania abbiano sottoscritto un accordo sulle tecnologie abilitanti: a metà gennaio ci sarà un nuovo incontro a Parigi per definire le strategie per l'autonomia per le tecnologie green in Europa per il settore dell'auto. Il Ministro ha annunciato 13 miliardi di euro sul piano transizione industria 5.0 e 2 miliardi da destinare alla tecnologia green. Per quanto riguarda Stellantis, il responsabile area Emea del Gruppo, ha dichiarato come gli impegni in Italia siano tutti confermati, come pure l'obiettivo di raggiungere un milione di auto. Ha poi precisato come sia necessario agire sulle normative (Euro 7), sostenere l'acquisto delle auto elettriche, e lo sviluppo della rete di ricarica.

Inevitabile la sottolineatura legata alla minaccia delle produzioni cinesi relativa ai costi, chiedendo di agire su energia, riduzione delle spese legate alla manodopera nonché l'incentivo alla formazione professionale.

Cassino sarà la "regina" del settore premium e del lusso andando a conquistare un mercato internazionale che non conosce crisi di sorta. Ma i tempi per la realizzazione della piattaforma Stla Large e delle successive nuove produzioni lasceranno lo stabilimento e tutto l'indotto in una severa agonia. Nel frattempo, con le fuoriuscite incentivate, il numero degli operai continuerà a scendere. Una corsa contro il tempo, a farne le spese sarà il territorio con continue ricadute sociali.

Gennaro D'Avino, segretario provinciale Uilm, ricorda l'accordo con la dirigenza interna al plant cassinate per trasformare il turno unico centrale in primo turno dalla 6 alle 14, con l'eliminazione del sabato lavorativo. «Si sono create le condizioni per abbassare il numero di esuberi, che sarebbe finito in contratti di solidarietà, con le trasferte in altri stabilimenti. Sull'indotto la situazione è critica. Una parte sta valutando una riconversione delle attività per mantenere i cancelli aperti. Occorre incentivare le riconversioni industriali e rafforzare le tutele dei lavoratori, in termini sia di ammortizzatori sociali sia in riqualificazione professionale. Le imprese stanno attraversando una fase di profonda difficoltà, sotto i colpi della concorrenza internazionale e del passaggio all'elettrico. Noi aspettiamo che il governo porti risorse al settore perché di annunci siamo stufi. Dalle chiacchiere passiamo ai fatti».