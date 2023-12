Ennesimo incidente stradale lungo la superstrada Cassino-Formia: un'automobile è finita in un canale.

L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi all'altezza dell'uscita per Ausonia in direzione Formia, nel territorio comunale di Castelnuovo Parano.

Una cinquantenne di Castelnuovo alla guida di una Punto si è scontrata con un'Alfa Romeo condotta da un giovane, il quale è finito insieme all'automobile nel canale sottostante.

Per entrambi, stando alle prime notizie raccolte sul posto, fortunatamente solo contusioni e tanta paura.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che ora lavorano per risalire all'esatta dinamica dei fatti, e i sanitari del 118 per provvedere a curare i due conducenti.