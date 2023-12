Ancora in corso l'attività di sgombero delle attività non fisse di vendita di fiori e altra merce nel rione Colosseo. Un'operazione che ha richiesto l'intervento di tantissime unità di forze di polizia dall'alba di oggi. Ancora non si conoscono i dettagli ma si tratterebbe di un'ordinanza della competente autorità inquirente finalizzata al sequestro dell'area. Una simile operazione, sempre nello stesso tratto, avvenne 7 anni fa.