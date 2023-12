La flotta del Brt, la linea del Bus Rapid Transit che collegherà la stazione ferroviaria con piazzale De Matthaeis, proponendo una soluzione di mobilità green e alternativa all'auto privata per unire i due punti nevralgici del capoluogo, sarà composta da 8 mini autobus, che saranno acquistati, in base a una recente determinazione dirigenziale, firmata dal dirigente del settore ambiente, architetto Marlen Frezza, tassativamente entro e non oltre il 31 dicembre.

Sei sono stati già opzionati, presso il fornitore Iveco S.p.A., nelle settimane scorse, mentre due si sono aggiunti da poco (tant'è che è stato rimodulato il quadro tecnico economico) per una spesa complessiva di quasi 3,9 milioni di euro (fondi Pnrr specificamente assegnati al Comune di Frosinone), al prezzo unitario a mezzo, composto dal costo base e dalle opzioni di prodotto scelte, di circa 500.000 euro Iva compresa.

Il modello scelto, quello rispondente in maniera migliore alle caratteristiche del percorso del Brt, è quello Iveco E-way da 9.5. Il bus ha una trazione completamente elettrica ad impatto zero per la città: viaggia senza produrre alcuna emissione e praticamente alcun rumore. L'Iveco E-Way Full electric presenta 9.5 metri di lunghezza e 2.33 di larghezza, dimensioni adatte anche alle strade strette tipiche dei centri storici. Il veicolo dispone di pianale integralmente ribassato con struttura realizzata interamente in acciaio Inox, pacco batterie ad alta energia a ricarica notturna da 210 KW, motore asincrono Siemens e aria condizionata.

È dotato di divisore di separazione del posto guida per normativa anti-Covid; a bordo si contano fino a 65 posti totali, di cui 16 a sedere e uno riservato ai passeggeri con limitate funzioni motorie, il cui accesso è facilitato dalla pedana manuale. Lo spazio interno può essere equipaggiato con impianti di bordo tecnologici di ultima generazione.

La struttura del veicolo è in acciaio inox, la migliore soluzione contro la corrosione mentre la trazione è affidata ad un motore elettrico posizionato centralmente e collegato direttamente al ponte posteriore. L'architettura dell'E-way è la migliore scelta tecnologica per un veicolo urbano a batterie: risulta, infatti, essere la soluzione più affidabile ed economica per il gestore e per i passeggeri, poichè evita i problemi derivanti da una maggiore sollecitazione ed esposizione agli urti che si possono avere con altre soluzioni tecniche come ad esempio quella che prevede motori elettrici installati sulle ruote. Allo stesso tempo la tecnologia scelta da E-way è garanzia di maggiore comfort interno in quanto produce minori vibrazioni.

In più è previsto un sistema di telediagnostica e gestione del parco veicoli.

Questi servizi si svolgono attraverso un portale dedicato e si avvalgono anche del supporto di un'esclusiva Control Room, che è in contatto diretto con i veicoli ovunque si trovino, fornendo dati in tempo reale per un approccio proattivo a sostegno dei gestori.

Passando al tracciato, sono ancora diverse le perplessità sollevate da alcune parti sul progetto globale del Brt.

Anche durante l'ultima seduta consiliare dedicata al questione time, specialmente il consigliere Anselmo Pizzutelli ha avanzato dubbi sulla compatibilità del percorso individuato con la capienza delle sedi stradali, stando ai sensi di marcia in vigore, su cui transiterà il Brt rispetto agli attuali volumi di traffico. Per non parlare di diversi commercianti che non sono propriamente convinti, anche alla luce del fatto che piena chiarezza su come si articolerà questo servizio, con quali specifiche tecniche, non c'è stata da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco ha detto che ancora si stanno facendo delle valutazioni, avvalendosi anche di società specializzate, ma il percorso è stato in gran parte definito e su questo i mugugni sono stati diversi.