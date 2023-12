Ancora una segnalazione da parte di cittadini preoccupati, ancora un video in cui viene ripresa una famiglia di cinghiali in città. Questa volta alcuni esemplari sono stati avvistati in via Colle Timio a Frosinone. Una situazione non nuova quella degli animali che, in cerca di cibo, si spingono sempre di più verso i centri abitati, e che desta sempre più preoccupazione.