Un incontro nella sede del Consorzio industriale del Lazio per individuare criticità e opportunità dell'ente, in vista di un futuro potenziamento. Al tavolo la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo sviluppo economico Roberta Angelilli, il presidente dimissionario del Consorzio Francesco De Angelis e il numero uno di LazioInnova Francesco Marcolini. Un colloquio durato oltre due ore, durante il quale sono state individuate le priorità. In cima alla lista, come ha spiegato l'assessore Angelilli, una revisione della governance e dello statuto del Consorzio.

«Dobbiamo pensare a uno statuto diverso, più snello, che non incontri i limiti della Commissione Europea – ha sottolineato la vicepresidente Angelilli – Quello attuale ha dei vincoli rispetto ai quali il Consorzio può andare in sofferenza, quindi dobbiamo rivederlo per rendere questo strumento adeguato, flessibile, utile e funzionale agli obiettivi».

Angelilli ha spiegato, dunque, che in direzione del potenziamento dell'istituto, si è dibattuto a lungo sull'ipotesi dell'ingresso della Regione Lazio all'interno del Consorzio. Altre idee sul tavolo, l'istituzione di un'agenzia e l'avvio di una collaborazione e con LazioInnova. «Dobbiamo rafforzare l'attrazione di investimenti – ha proseguito – per la quale ci sono tutte le condizioni, anche con il sostegno del ministero delle imprese e del made in Italy. Con il presidente Marcolini abbiamo avuto più di un incontro con il Mimit – ha aggiunto – e c'è un grande interesse a mettere a fattor comune tutte le misure, le esperienze e le opportunità. Dobbiamo valorizzare i siti dismessi e cercare di utilizzare al meglio i fondi europei, pensando, per esempio alle opportunità del Repower EU (il piano dell'Unione Europea volto ad accelerare la transizione verso l'energia pulita, ndr)».

Tutte anticipazioni, queste, che, come sottolinea la vicepresidente, saranno approfondite con un importante supporto giuridico e legislativo. «Chiaramente – ha precisato – ci saranno dei tempi tecnici da rispettare, ma vogliamo valorizzare questo strumento al meglio delle nostre possibilità e velocemente. Sui tempi – ha aggiunto – dobbiamo essere veramente sfidanti perché ci dobbiamo inserire nel flusso del Repower EU, rispetto al quale le scadenze sono fissate. L'obiettivo, quindi, è andare in velocità e in concretezza verso una soluzione che soddisfi le imprese e il territorio».

È in quest'ottica, dunque, che si inserisce il commissariamento del Consorzio, ufficializzato con l'approvazione da parte della giunta regionale del bilancio di previsione 2024-2026 e della proposta di legge di stabilità 2024. «Si dispone il commissariamento del Consorzio unico – si legge nel testo – al fine di efficientare, razionalizzare e semplificare l'organizzazione e le funzioni dell'ente e rilanciarne così l'attività». Il commissario sarà nominato dal presidente della Regione Francesco Rocca entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Tra i nomi che circolano sul dopo De Angelis, quello di Massimo Tabacchiera, attualmente presidente di Confapi Lazio.

Dal canto suo Francesco De Angelis, che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente del Consorzio fino alla nomina del commissario, si è detto soddisfatto del lavoro svolto nel corso della sua carica e dell'incontro di ieri, ricordando l'importante risultato raggiunto con l'accordo di Coesione, che ha permesso di sbloccare circa cinquanta milioni di euro da destinare a opere infrastrutturali per le aree industriali del Lazio.

«I fondi finanzieranno progetti già pronti che dovranno essere appaltati entro il 2024 – ha sottolineato – Noi abbiamo fatto la nostra parte ma l'assessore Angelilli ha lavorato molto per consentire di sbloccare una situazione difficile. Tra i progetti previsti quello sull'Hydrogen valley, che sarà presentato martedì prossimo nel corso di una conferenza stampa – ha spiegato – che partirà grazie a un finanziamento regionale di nove milioni e mezzo. Questo è soltanto un esempio – ha detto – di una prospettiva molto importante.

L'incontro di oggi (ieri, ndr) è stato un check-up molto utile in cui abbiamo potuto mettere a fuoco punto per punto le cose che vanno e quelle che non vanno. Sono molto soddisfatto – ha concluso De Angelis – perché c'è una volontà molto forte da parte della Regione di sostenere, valorizzare e far crescere un ente importante per il territorio e per le imprese. Per me è una fase che si chiude e sono molto soddisfatto perché ho avuto modo di lavorare bene e in sintonia sia con la vecchia che con la nuova amministrazione regionale».