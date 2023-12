Rafforzare la sanità con una maggiore offerta specialistica e di urgenza allo Spaziani, ma anche con la terapia oncologica e la lungodegenza a Sora e Anagni. Tra gli altri potenziamenti previsti in Ciociaria dalla giunta Rocca ci sono anche le attivazioni di chirurgia maxillo-facciale, chirurgia vascolare e gastroenterologia sempre all'ospedale Spaziani, di geriatria, ortopedia e urologia al San Benedetto di Alatri e di neurologia all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

E ancora l'ospedale Santissima Trinità di Sora avrà la rimodulazione dei posti letto con l'incremento di oncologia e di lungodegenza. È in corso l'identificazione di un ulteriore fabbisogno per l'assistenza di prossimità con 10 posti letto per acuti e 10 posti letto post-acuti.

La giunta regionale del Lazio ha approvato ieri la programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 che «aumenta di 169 posti letto l'offerta sanitaria nel Lazio, rispetto alla precedente programmazione». La delibera della giunta Rocca arriva dopo mesi di studio dei dati epidemiologici della popolazione e di osservazione di tutti i comportamenti sanitaria negli ultimi 24 mesi.

Gli obiettivi

«La programmazione della rete ospedaliera - fanno sapere dalla Regione - ha lo scopo prioritario di riequilibrare la disponibilità dei posti letto secondo linee operative complementari, territoriale, disciplinare e di setting assistenziale, al fine di rispondere in modo organico e progressivo a diversificati bisogni di salute. L'obiettivo, a livello territoriale, è riorientare la capacità di ricovero verso le province e l'area metropolitana con lo scopo di gestire in prossimità le attività di media complessità e la continuità assistenziale».

La Regione annuncia «nuove strutture ospedaliere durante la programmazione triennale o da completare negli anni a seguire. La rimodulazione delle aree disciplinari, insieme a un'organizzazione per aree funzionali omogenee, consentirà una maggiore dinamicità assistenziale per garantire una gestione appropriata dei posti letto finalizzata a recuperare, in ciascun territorio, i tempi di attesa in pronto soccorso e la mobilità infra ed extra-regionale».

E ancora: «La riconversione dei posti letto verso il setting di post-acuzie (in particolare di lungodegenza), associata ad una ridistribuzione territoriale e ad un progetto regionale sul cambio di setting, ha l'obiettivo di migliorare i tempi di degenza, permettere la prossimità delle cure e disporre di una Rete di strutture dotate di una filiera di setting».

L'efficientamento del percorso chirurgico e delle sale operatorie, per la Regione, «costituisce un progetto organico rivolto a incrementare la potenzialità operatoria e consentire un utilizzo appropriato dei posti letto delle discipline chirurgiche, con l'obiettivo di recuperare progressivamente le lista d'attesa e aumentare la percentuale di interventi entro-soglia in modo omogeneo nelle diverse classi di priorità».

Il completamento dell'area critica è ritenuto «un'opportunità per il miglioramento della qualità assistenziale» per «ampliare la capacità di alta intensità di cura integrata».

La realizzazione sul campo della rete ospedaliera e la sua manutenzione richiede «l'identificazione di un coordinamento operativo regionale con il ruolo di cabina di regia sovra-aziendale con l'obiettivo di accompagnare l'attuazione degli indirizzi programmatici, gestire le situazioni di criticità e proporre azioni di sviluppo e di implementazione, attraverso l'utilizzo di diversi strumenti operativi come il metodo Lean, gli Audit e Feedback e le site visite».

La Regione annuncia ancora che «il monitoraggio dell'implementazione della rete ospedaliera verrà realizzato attraverso il supporto di piattaforme, integrate e fruibili, in grado di restituire informazioni di processo, di esito, di aderenza terapeutica e di costo». L'obiettivo è «disporre di una mappa integrata della disponibilità reale, della produzione, del fabbisogno non adeguatamente corrisposto, della appropriatezza, degli esiti e dei budget utilizzati al fine di garantire l'adeguamento della programmazione all'evoluzione del bisogno di salute della popolazione».

I commenti

La presidente della commissione regionale sanità Alessio Savo dice: «Anche la Asl di Frosinone diventerà un polo sanitario centrale del Lazio. Tutto questo non può che leggersi, ed è uno degli obiettivi cardine dell'agenda Rocca e del nostro governo sin dal giorno dell'insediamento, in una nuova concezione dell'offerta sanitaria che torna a rispondere al territorio direttamente dal territorio, riducendo la mobilità tra regioni e oltre i confini regionali, restituendo dignità, efficienza e strutture adeguate alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e, per questo, sempre più bisognosa di essere curata a casa propria. Le 35 pagine del documento della programmazione 2024-2026 non sono il libro dei sogni: sono, nero su bianco, gli impegni tradotti in azioni da parte del presidente Rocca, che ringrazio unitamente a tutta la giunta regionale e al direttore Urbani, e da un governo regionale che dimostra fattivamente di avere a cuore le province come la capitale. Ed è, questo, un percorso che non può e non intende fermarsi. La buona sanità si sta scrivendo ora!».

Il consigliere regionale Daniele Maura commenta: «Per la prima volta dopo molti anni si inverte la rotta, e si torna a parlare di prossimità delle cure, riportando sui territori gli investimenti, le competenze e l'eccellenza delle prestazioni per troppi anni spostate tutte sulla capitale. Ciò consentirà di migliorare l'efficienza delle prestazioni e i livelli essenziali. Non posso che salutare positivamente l'aumento dei posti letto a Frosinone e provincia che passeranno da 1.433 a 1.479 fra acuti e post acuti, ovvero 3.07 per mille abitanti contro i 2,97 della passata programmazione. Intervento che permetterà di superare le criticità del passato».