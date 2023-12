«Le analisi eseguite supportano l'ipotesi che Serena sia entrata in caserma». Una posizione ferma, quella del luogotenente Rosario Casamassima dei carabinieri del Ris di Roma, ascoltato ieri nella terza udienza d'appello del processo Mollicone. Un'udienza fiume, dedicata ai consulenti della procura incaricati delle analisi microscopiche e chimiche sui nastri che avvolgevano il capo di Serena: il luogotenente Casamassima, il luogotenente Vittorio Della Guardia e Ferdinando Scatamacchia, allora in servizio nei carabinieri del Ris di Roma. E il maggiore Cesare Rapone.

«Per Serena Mollicone il lavoro è stato di oltre un anno» spiegano, ripercorrendo quanto già tratteggiato in primo grado. Davanti alla Corte d'assise di Cassino gli ufficiali del Ris avevano già dettagliato tutti gli esperimenti condotti e le tracce isolate. Compresa l'impronta 18F che resta senza "padre".

Ieri, rispondendo alle domande dei pg, hanno specificato: «La base di partenza è stato il lavoro della Cattaneo che aveva rinvenuto un frammento ligneo nei capelli di Serena. Visto che l'ipotesi consisteva in un urto contro una porta, noi abbiamo analizzato il nastro che avvolgeva il capo di Serena e quello che stringeva la busta dell'Eurospin: i due nastri che consentivano di analizzare i frammenti sui capelli. Il nostro compito è stato poi quello di verificare che il materiale ligneo rinvenuto fosse compatibile con la porta» hanno continuato. Un dettaglio importante per l'accusa, visto che si è parlato di «compatibilità dell'impatto con un legno "trattato", non rinvenibile nel bosco dove è stato poi trovato il corpo».

Le tracce di vernice

C'è un altro elemento che per il Ris porterebbe in caserma: le tracce di vernice bianca, ritenute appartenere alla caldaia posta su un balcone di un alloggio della caserma. E quelle di ruggine. «Un campione preso dallo sportello della caldaia che abbiamo prelevato sul balcone di un alloggio della caserma aveva la stessa composizione del frammento sul nastro adesivo che avvolgeva il capo di Serena e presentava anche le stesse tracce di ruggine» ha continuato Casamassima. C'era una «perfetta coerenza fra frammenti sul nastro adesivo e la porta della caserma» sottolinea. Considerata dall'accusa l'arma del delitto. Questo il punto chiave dell'impianto accusatorio: la porta dell'alloggio a trattativa privata resterebbe, dunque, l'arma del delitto. «Non concordo sul fatto che "i nostri risultati siano apparsi incerti", come scritto nella sentenza di primo grado e non è vero nemmeno che sono "inconcludenti"» affonda. Forte la presa di posizione della difesa dei Mottola: ricordiamo che l'ex maresciallo Franco, il figlio Marco e la moglie Anna Maria insieme a Vincenzo Quatrale e a Francesco Suprano sono stati assolti con formula piena in primo grado. «Quelle tracce di materiale non vengono dalla porta della caserma: ce ne sono altre 111 - che non sono di legno - come sale d'ammonio e carbonato di calcio che non sono presenti in una caserma dei carabinieri. E la procura generale non ha saputo spiegare che tipo di collegamento ci sia con questi altri frammenti» ha ribadito Mauro Marsella, legale del pool della difesa dei Mottola, fuori dal palazzo. «Il dna sulle impronte papillari sul nastro adesivo che avvolgeva mani e piedi era solo riferibile alle impronte di Serena - ha poi sostenuto il maggiore Cesare Rapone del Ris - Siamo di fronte a un profilo genetico misto. Si mescolano le tracce di più soggetti, in un caso; in un altro, è un profilo genetico incompleto. Il confronto con il dna degli allora indagati ha dato esito negativo per tutti, da punto di vista quantitativo e qualitativo. Abbiamo prelevato il dna a 273 persone - ha aggiunto - ma alla fine non siamo arrivati a nessuna attribuzione».