Spaccio di droga al Casermone, in via Bellini, in via del Cipresso e in via Garibaldi la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per ventisei persone. Fissata al 28 febbraio l'udienza preliminare davanti al gup. L'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Frosinone nel 2019 e 2020 si basa anche su una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché su perquisizioni e sequestri effettuati durante l'attività di osservazione.

Per la piazza di spaccio del Casermone, tra aprile e dicembre del 2019, il pm Adolfo Coletta ha messo sotto accusa quattro frusinati, di cui uno ha patteggiato. Per il periodo tra gennaio e aprile 2020 sono chiamati a difendersi in undici. La contestazione è estesa poi all'acquisto di droga in tre distinte occasioni da Roma, nella zona del Divino Amore, e a Guidonia Montecelio, per un quantitativo di due chili di cocaina nelle prime due occasioni e di tre nell'altra. Inoltre una decina di persone è coinvolta per lo spaccio al casermone, compresi quattro cubani già a giudizio per questo fatto. Per due albanesi contestato lo spaccio in via Bellini tra marzo e maggio del 2020.

Un altro capitolo dell'inchiesta, relativo all'aprile del 2020, riguarda via Garibaldi per lo spaccio contestato a cinque, di cui uno già a giudizio. Sotto accusa in otto per la piazza di spaccio di via del Cipresso dall'aprile a fine novembre del 2020. Nel dettaglio, per la piazza di spaccio del Casermone, dal gup ci sono i frusinati Mirko Pisani, 31 anni, Stefano Mizzoni, 41, e l'albanese Enea Muca, 31. Per la procura «la base di spaccio era aperta per 24 ore ed era stata strutturata chiudendo al passaggio la scala I del complesso del Casermone con un portone in ferro, nel quale era stato praticato un foro (cosiddetta finestrella) attraverso il quale avvenivano» gli scambi.

Da gennaio ad aprile 2020 nella stessa piazza di spaccio sono indagati oltre a Stefano Mizzoni, anche Massimo e Alex Frattali, 32 e 36 anni, Alessandro Reffe, 45, Antonio Ianni, 32, Vincenzo Gentili, 31, Francesco Cupini, 45, Giovanni Crecco, 29, di Veroli, Marco Lauretti, 34, Diego Sera, 36, di Fontana Liri, e Lorenzo Sperduti, 26, di Isola del Liri. A Massimo e Alex Frattali è contestato l'aver organizzato e finanziato una partita di cocaina di due chili, mentre Ianni è accusato di essersi incontrato con il fornitore e curato il trasporto da Roma, zona Divino Amore. Ai Frattali più Paolo Polletta, di Ferentino, 50, l'accusa è relativa all'organizzazione di un altro rifornimento da due chili di cocaina da Guidonia Montecelio, con Ianni a incontrarsi con Fabrizio Capogna, 38, di Roma, e a curarne il trasporto.

Altra accusa ai Frattali e Polletta per un acquisto da tre chili di cocaina, sempre da Guidonia, con conseguente arresto, durante il viaggio di ritorno in auto, di Ianni il 29 aprile 2020. Per lo spaccio in via Bellini, dove sono stati sequestrati quasi tre etti di cocaina, nel maggio del 2020, sono sotto accusa gli albanesi Xhiuliano Baka, 25, detto Giuliano Calicchia, e Renard Memajdini, 33. Per la piazza di spaccio di via Garibaldi a rischio processo gli albanesi Albert Giokaj, 29, e Hasan Sala, 32, residenti ad Alatri, più Gentili e Danilo Magliocchetti, 49, di Frosinone. «Lo spaccio - secondo le accuse - si articolava, alternativamente, su due immobili posti uno alle spalle dell'altro» con acceso da via Garibaldi e via del Carbonaro, dove scattava un'operazione di polizia il 28 novembre 2020.

Per via del Cipresso sotto accusa sono i frusinati Stefano Di Gennaro, 29, Eleonora Daga, 34, Annunziata Di Litta, 59, Adamo Mattia, 69, e Matteo Pisani, 30, di Torrice, Gianluca Mattia, 35, di Cassino, più Muca e Lauretti. Nel mirino del pm due piazze di spaccio collegate tra loro e presidiate, secondo le accuse, da Mattia e Muca. Nel collegio difensivo ci sono gli avvocati Marco Maietta, Riccardo Masecchia, Gabriele Scaccia, Luigi Tozzi, Emilio Siviero, Enrico Mastantuono, Lucio Marziale, Tony Ceccarelli, Christian Alviani, Nicola Ottaviani e Giuseppe Marino.