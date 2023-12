Arrestati per furto finiscono in carcere. I militari della stazione carabinieri di Alatri, in esecuzione di un'ordinanza di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare emessa dall'ufficio di sorveglianza di Frosinone, hanno arrestato un quarantenne e una quarantaduenne del posto, che stavano espiando la pena in regime di detenzione domiciliare nella loro abitazione.

I fatti risalgono a qualche mese fa quando i due hanno messo a segno diversi furti ad Alatri e nei paesi limitrofi. Arrestati dai carabinieri e successivamente condannati dal tribunale di Frosinone. Sottoposti alla detenzione domiciliare per espiare il residuo della pena in diverse occasioni però i due soggetti, a seguito di controlli, non sono stati trovati nel proprio domicilio dai militari dell'Arma, tanto da far richiedere per gli stessi un aggravamento della misura. Oggi i due dovranno scontare la loro pena in carcere: l'uomo nella casa circondariale di Frosinone e la donna nella casa circondariale di Roma Rebibbia..