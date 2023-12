Ieri pomeriggio, 6 dicembre, una delegazione del Frosinone Calcio composta dal capitano Luca Mazzitelli, Simone Romagnoli e Francesco Gelli ha raggiunto la Cittadella Cielo di Frosinone, insieme alla dottoressa Barbara Gemelli Stirpe. Sono stati accolti nel cuore della struttura con l'inno del Frosinone Calcio e con due flash mob animati dai ragazzi di Cittadella Cielo, coinvolgendoli da subito con la loro gioia. A fare gli onori di casa, Don Davide Banzato insieme ai ragazzi e alle famiglie di Cittadella che hanno raccontato la missione di Chiara Amirante e dell'associazione attraverso delle video-testimonianze.

Gli ospiti hanno prestato ascolto profondo e grande partecipazione davanti alle storie di rinascita dei tanti ragazzi vittime in passato di dipendenze e disagi sociali. Alla fine è stato proiettato un video messaggio di Catalina Pérez Jaramillo, calciatrice colombiana, portiere del Werder Brema e della nazionale colombiana da qualche tempo consacrata laica come "piccola della Gioia" all'interno dell'associazione di Nuovi Orizzonti. Gli ospiti hanno ascoltato con molto trasporto e si sono informati sul lavoro di Nuovi Orizzonti nel territorio frusinate, nazionale e internazionale.

Alla fine della visita i calciatori si sono prestati a selfie, foto e autografi per tutti i presenti: bambini e adulti.