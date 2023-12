Leggera crescita dei delitti denunciati in provincia di Frosinone. Nel 2022, rispetto all'anno precedente, si registra un incremento del 2,93%. Tuttavia, nel confronto a sei anni si riscontra una sensibile contrazione, -13,51% rispetto al dato massimo registrato nel periodo preso in esame.

In Ciociaria, secondo l'ufficio centrale di statistica (su dati del dipartimento di pubblica sicurezza), i delitti denunciati erano 12.609 nel 2016, poi 13.192, il massimo degli ultimi anni, l'anno successivo, quindi 12.187 nel 2018, 11.930 nel 2019, 10.622 nel 2020, con numeri che hanno risentito dell'effetto lockdown e delle restrizioni per la pandemia. Da allora i delitti denunciati sono tornati a crescere con 11.084 nel 2021 e 11.409 nel 2022.

L'anno scorso sono aumentate tutte o quasi le tipologie di reato, come omicidi (volontari e colposi), lesioni dolose, violenze sessuali, furti, ricettazioni, rapine, associazioni a delinquere, danneggiamenti per finire spaccio e delitti informatici.

Dando uno sguardo ai numeri dello scorso anno si registra un solo omicidio volontario, il femminicidio di Romina De Cesare per il quale è sotto processo il fidanzato Pietro Ialongo (entrambi di Cerro al Volturno, in Molise, vivevano in via del Plebiscito a Frosinone) davanti alla Corte d'assise. L'anno prima non ce n'erano stati.

In dodici mesi raddoppiano, da 5 a 10, i tentati omicidi, di cui uno a scopo di furto o di rapina.

Restando tra i reati violenti, si registrano 410 lesioni dolose (contro 352), 107 percosse e 624 minacce, quasi come l'anno prima, 625. Le violenze sessuali ai danni di maggiorenni sono 20 (da 18), 19 (da 16) quelle ai danni di persone con età superiore ai 14 anni.

Sono 3.513 i furti denunciati, più 25,77% in dodici mesi (nel 2021 erano 2.793). Di questi 29 sono con strappo (12) e 248 per destrezza (202). E ancora 902 i colpi in abitazione (783, più 15,19%), 337 nei negozi (219, più 53,88%) e 262 sulle auto in sosta (234). Poi ci sono 4 automezzi pesanti rubati, 15 ciclomotori, 17 motocicli e 206 autovetture (da 117 dell'anno prima, più 76,06%).

Sono 62 le ricettazioni denunciate, quattro in più. Delle 50 rapine denunciate (erano 45), nessuna è avvenuta in banca o alle Poste, ma 9 sono avvenute in abitazione, come nel 2021, e 20 in strada (13). Le estorsioni sono state 66, in diminuzione da 78, meno 15,38%. Solo un caso di usura (da due) e nessun sequestro di persona. Sono 7 le denunce per associazione per delinquere contro le 3 dell'anno prima, nessuna per mafia. Si contano, inoltre, 10 episodi di riciclaggio, 109 incendi (dato immutato), di cui 76 boschivi (71). Sempre alto il dato delle truffe e frodi informatiche, 1.643, come dei danneggiamenti, 1.321.

Le prime però diminuiscono dalle 2.084 che erano, meno 21,16%. Sono 25, invece, i danneggiamenti seguiti da incendio. Le denunce per reati connessi agli stupefacenti sono state 136 (135), di cui 13 per produzione e traffico e 84 per spaccio di droga (78). Nel conto anche 4 denunce per sfruttamento della prostituzione. I delitti informatici sono stati 174, in crescita di 64, e le contraffazioni di marchi e prodotti industriali 6. Nel 2022 i denunciati o arrestati sono stati 5.853, di cui 605 per frodi informatiche, 497 per minacce, 480 per furto (di cui 152 in negozi e 38 in casa), 393 per lesioni dolose, 242 per droga, 85 per estorsione, 53 per rapina, 19 per violenza sessuale, 13 per tentato omicidio, 7 per usura e 2 per omicidio volontario.