Ladri a scuola e predoni di alberi, non manca proprio niente. I due episodi criminosi si sono consumati ieri. I malviventi si sono introdotti nottetempo nel plesso scolastico capoluogo dell'Ic1 in via Circonvallazione. Non è la prima volta. Anzi, vi entrerebbero con estrema facilità, stavolta a quanto sembra attraverso una finestra.

Hanno messo alcuni locali a soqquadro, ma da un primo riscontro del personale scolastico non mancherebbe niente. Molto probabilmente gli intrusi andavano a caccia di soldi, però in seguito ad altre intrusioni notturne, la scuola si era già disfatta dei distributori automatici di brioche, bevande e caffè, che spesso richiamano proprio i ladri.

Ancor più clamoroso e sensazionale è il furto di ulivi piantati pochi giorni fa nel quartiere Villaggio Blu, in un evento come simbolo di pace e speranza, alla presenza del sindaco Fiorletta, oggi indignato per l'accaduto.

«Vergognatevi, non sono passati neanche due giorni - commenta Manuel Caruso, uno dei promotori dell'iniziativa - e subito qualcuno ha pensato bene di rubare gli ulivi, ricoprendo addirittura le buche, che domenica scorsa abbiamo voluto donare alla nostra città, come segno di pace e speranza. Ma quale speranza si vuole avere, quando addirittura quest'ultima viene rubata? Allora che senso ha criticare la politica di turno, se siamo noi i primi a non voler dare il buon esempio? Mi auguro che la stessa cittadinanza, così attenta e addirittura "sconfortata" per qualche luce di Natale in meno, manifesti lo stesso sdegno davanti a gesti del genere».

Secondo qualcuno, in questo caso si tratterebbe addirittura di un messaggio politico, essendo promotore il M5S di Ferentino. Sul fatto delinquenziale è intervenuta anche l'onorevole Ilaria Fontana: «Abbiamo piantato 3 ulivi come segno di pace e speranza e con lo stesso obiettivo e la stessa forza ripianteremo altri alberi. Lo farete di nuovo? E noi continueremo. Lo sfregio lo avete fatto non al M5S ma alla città di Ferentino, gli alberi erano e saranno di tutta la cittadinanza».