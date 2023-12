Collaborazione artistica tra il maestro Marco Lodola e Gemar per il nuovo calendario Gemar 2024. Luci, colore, forme, ma soprattutto arte. È questo il messaggio del nuovo calendario realizzato da Gemar, l'azienda italiana leader nella produzione di palloncini, in collaborazione con il maestro Marco Lodola che ha da poco realizzato la statua luminosa di Cicerone ad Arpino.

Può il palloncino essere forma d'arte? Basta sfogliare le immagini di questa esclusiva opera per rispondere di sì.

Nel calendario "Lodola per Gemar" i lavori realizzati dal maestro neofuturista vengono incastonati in una cornice di palloncini che, di volta in volta, assume forme e colori diversi. Un calendario impreziosito da tre opere originali di Lodola: "Gente di Gemar", "Il mondo Gemar" e "Dove vanno a finire gli orsetti".

Il lavoro è stato realizzato a Lodolandia, a Pavia, nel mese di settembre e ha visto all'opera i maestri Gemar (che hanno creato in presa diretta le cornici artistiche) in stretta sinergia con Lodola. «L'incontro con Marco è stato entusiasmante - spiega Gloria Veta, responsabile brand e vendite di Gemar - Condividiamo infatti la visione di un mondo illuminato pieno di gioia e colori».

«L'incontro coi palloncini Gemar mi ha catturato subito - afferma Lodola - perché sono colorati, luminosi e pieni di energia suggestiva. Le mie opere dialogano con i palloncini con rimandi visivi e di grande significato». «Come ogni anno il nostro calendario è atteso dai nostri clienti, dai nostri partner e da tutto il mondo della balloon art - sottolinea il titolare di Gemar Genesio Rocca - Così come il maestro Lodola, anche noi siamo fieri di esportare il design italiano in tutto il mondo».