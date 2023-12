L'altra sera una Lancia Y è andata a fuoco. L'auto era stata rubata poche ore in un parcheggio della stazione. Sul fatto indagano i carabinieri. L'incendio si è verificato nell'area di sosta di via Fedele Calvosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri per i primi accertamenti. Da una prima verifica non sarebbero state trovate tracce evidenti di materiale infiammabile che potrebbe far pensare a un gesto doloso.

Anche se, per il momento, non si esclude nessuna pista, compresa quella del dolo. L'autovettura era stata parcheggiata nella zona della stazione, ma quando il proprietario è andata a riprenderla non l'ha più trovata. E ha presentato denuncia di furto alla questura di Frosinone. Certo mai avrebbe pensato che qualche ora dopo la Lancia Y sarebbe stata avvolta dalle fiamme.