Messi in fuga dai carabinieri di Anagni, mettono a segno colpi in territorio di Piglio. Non si arresta l'azione della banda che scorrazza da giorni nelle periferie della città dei papi, agendo con velocità e dileguandosi subito dopo il colpo. Lunedì scorso i militari del Comando stazione sono arrivati ad un passo dal mettere il sale sulla coda degli incappucciati, segnalati in zona Monti ai confini con le alture prospicienti la città di Ferentino. I malviventi, probabilmente sempre gli stessi componenti della gang che si sposta a bordo di una Lancia Y10 per avvicinarsi alla zona da colpire e raggiungere a piedi le abitazioni isolate, utilizzano la tattica del mordi e fuggi, penetrando all'interno delle case isolate, talvolta senza curarsi della presenza delle persone che vi abitano.

Pare che i soggetti, che qualcuno dichiara di aver visto dal balcone di casa, non sprechino tempo nello scassinare casseforti o cercare i nascondigli utilizzati dalle povere vittime; raccattano quel che trovano limitandosi a rovistare, soprattutto denaro o preziosi ed evitando oggetti che potrebbero intralciarli. La sfida con i cittadini e le forze dell'ordine sembra essere il loro impegno quotidiano. Lunedì sera, però, i carabinieri, coordinati dal comandante di Compagnia, il maggiore Matteo Demartis, hanno manovrato in modo da rintracciare la banda. I ladri, dopo aver cercato il bottino di turno, sono risaliti in macchina, ma la manovra non è sfuggita ai militari pronti a intercettarli. La distanza tra gli automezzi e le numerose vie di fuga che rendevano impossibile la chiusura dei varchi hanno di fatto facilitato la fuga della Y10, nascosta alla vista dalle asperità della zona e dal buio fitto.

L'operazione ha comunque consentito di bloccare sul nascere altri tentativi di furto, ed i residenti che avevano diffuso tramite social i loro timori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Meno fortunate le abitazioni situate alla prima periferia di Piglio, dove almeno tre villette sono state predate. Non si escludono novità imminenti dalle serrate indagini subito attivate dai militari dell'Arma.