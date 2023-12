È morto questa mattina il luogotenente della guardia di Finanza Mario Abatecola. Stroncato da un terribile male che non gli ha lasciato scampo e contro il quale ha invano combattuto con grande forza di volontà e determinazione, è scomparso all'età di 55 anni alla casa di cura San Raffaele di Cassino.

Originario di Pico, dove viveva con l'amata moglie Giuliana e il figlio Mattia, si era arruolato nel Corpo della guardia di Finanza nel 1987, prestando la sua attività a favore dello Stato e della collettività con grandissimo spirito di servizio e professionalità nella Scuola Alpina di Predazzo e Reparti alle sedi di Ponte Chiasso, Bologna, Ferrara, Venezia, Roma e Frosinone, dove dal 2010 prestava servizio presso il locale Nucleo di Polizia Economico Finanziaria.

La notizia della sua prematura scomparsa ha raggiunto con grande dolore tutti i finanzieri del Comando provinciale di Frosinone, dove era apprezzato, stimato e conosciuto per le sue straordinarie doti umane, nonché come un militare dotato di grandissima professionalità, serietà, correttezza e compostezza, sempre in prima linea nell'adempimento del proprio dovere. I funerali si terranno domani, mercoledì 6 dicembre, alle 15 nella Chiesa di San Antonino Martire a Pico.

Fiero delle Fiamme Gialle poste sul bavero della sua divisa e sempre impeccabile nell'uniforme che indossava con orgoglio, il ricordo del luogotenente Mario Abatecola resterà indelebile nel cuore e nella memoria dei colleghi che lo hanno conosciuto e che hanno avuto il piacere di condividere l'esperienza lavorativa.

"Alla moglie, al figlio e ai suoi cari le più sentite condoglianze di tutti i finanzieri del Comando provinciale di Frosinone, che con commozione partecipano al loro grande dolore. Ciao Mario".