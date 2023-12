Sfregiata al volto e alle spalle dall'acido. A lanciarglielo contro sarebbe stato il marito. È successo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata subito in ospedale.

La vittima aveva già denunciato il marito. I due si erano separati da un po' di tempo e la donna, avviando l'iter del codice rosso, era stata trasferita in una comunità protetta. Questa mattina però, è tornata nella sua ex abitazione per prendere alcuni vestiti. Il marito, nascosto dietro la porta, appena la donna ha varcato l'uscio le ha gettato l'acido.