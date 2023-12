Il prossimo fine settimana si rinnova l'appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Nei giorni 8, 9 e 10 dicembre, infatti, l'Ail, da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, sarà ancora una volta nelle piazze con le sue Stelle di Natale. La pianta, ormai simbolo della lotta contro le leucemie, si potrà acquistare in oltre 4.500 piazze italiane, in cui saranno presenti 16.000 volontari. L'iniziativa posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica è giunta alla sua trentacinquesima edizione. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale Ail o per la stella di cioccolato "Sogni di cioccolato Ail" è di 13 euro.

In provincia di Frosinone i volontari dell'Ail saranno presenti in oltre 45 comuni. Per informazioni è possibile visitare il sito internet dell'associazione www.ail.it oppure rivolgersi alla sezione provinciale di Frosinone "Ail Frosinone Ireneo Odv" chiamando il numero 0775.830140 o visitando la pagina Facebook AIL Frosinone OdV.

Quest'anno, inoltre, sarà possibile sostenere Ail donando da fisso e mobile al numero solidale 45587, per supportare il progetto "Ail Accoglie" dedicato alle Case Alloggio dell'associazione, strutture situate nei pressi dei centri di ematologia che accolgono gratuitamente malati e familiari durante il periodo di cura. Sarà quindi possibile inviare un sms solidale per donare 2 euro oppure donare 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da Twt, Convergenze e PosteMobile.