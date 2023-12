Arrestato un trentanovenne condannato per furto. I carabinieri della stazione di Alatri hanno fermato un uomo del luogo, già noto alle forze dell'ordine.

I militari, rintracciato l'uomo, hanno dato esecuzione al provvedimento giudiziario dovendo l'arrestato espiare una pena residua di due mesi e ventotto giorni di reclusione a seguito di una condanna per reati contro il patrimonio, commessi ad Alatri nel mese di aprile 2023. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato condotto presso il suo domicilio per l'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall'autorità giudiziaria.