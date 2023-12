Un lavoro sempre più orientato al settore terziario, in cui si riscontra una crescita occupazionale, ma al tempo stesso sempre più precario, con un aumento dei contratti a tempo determinato, e in cui emerge una regressione dei livelli retributivi. Questo è il quadro che è emerso dallo studio Eures su trasformazione del sistema produttivo, dinamiche occupazionali e qualità del lavoro in provincia di Frosinone, presentato questa mattina a Fiuggi dal sindacato dei lavoratori del turismo UILTuCS.



Sono intervenuti il curatore dello studio, Fabio Piacenti, il segretario regionale della Uil Lazio Marcello Gregorio, la segretaria provinciale della Uil Frosinone, Anita Tarquini, il consigliere provinciale Alessandro Cardinali, in rappresentanza della Provincia di Frosinone, e la segretaria nazionale UILTuCS, Samantha Merlo.

Dopo i saluti e la presentazione dello studio si è aperto il dibattito sui dati e sulle emergenze del settore turistico, dalla necessità di un lavoro di qualità a quella di uno sviluppo turistico orientato alla destagionalizzazione, nel corso di una tavola rotonda cui hanno preso parte il segretario generale UILTuCS Roma e Lazio, Alessandro Maria Contucci, il presidente della Camera di commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, collegato in video, la vicepresidente vicaria Ebtl Lazio, Roberta Valenti, il vicepresidente Ebit Lazio Vittorio Pezzotti, il destination manager di Alta Ciociaria, Paolo Novi, il direttore di Federterme Confindustria, Aurelio Crudeli, Maria Vittoria Necci, di Confcommercio Frosinone, e il dirigente medico del lavoro dell'Asl di Frosinone, Patrizia Tanzilli. A moderare il dibattito il giornalista Massimiliano Niccoli. Per le conclusioni è intervenuto il segretario generale di Uil Lazio, Alberto Civica.