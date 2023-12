Silverio Ceccarelli va in pensione e lascia la sua storica edicola al campo sportivo di Frosinone. Aperta dagli anni 50, una tradizione di famiglia e presa in eredità dai suoi genitori da quando aveva vent'anni. Un'edicola storica di Frosinone portata avanti da Silverio e sua moglie Alfonsina Boccardi. Per tante generazioni è stata una seconda casa. Oggi lascia le chiavi a Marco Aversa e Alessandro D'Annibale della cooperativa Videocoop che ha come socio sovventore Diaconia.