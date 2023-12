Incidente sulla superstrada nel territorio di Veroli in direzione Sora. Coinvolti due veicoli, tre le persone rimaste ferite. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 15 e il personale medico per soccorrere i feriti. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. L'impatto è avvenuto poco prima dell'uscita del Giglio di Veroli.