Sabato scorso si è svolto un incontro dei sindaci con il nuovo Direttore generale dell'Asl ciociara: il tema era la programmazione degli interventi di potenziamento dell'offerta sanitaria, di abbattimento delle liste di attesa, di diffusione sul territorio di un modello efficace ed efficiente di prestazioni sanitarie.

In una nota stampa, il capogruppo dem in consiglio comunale, Fabio Di Fabio, ha invitato il sindaco Cianfrocca a relazionare in merito.

«Purtroppo, però, - ha scritto Di Fabio nella stessa nota - dobbiamo ancora una volta evidenziare che, nello specifico, riguardo alla nostra città ed al comprensorio di riferimento, le problematiche dell'ospedale "San Benedetto" e dei servizi territoriali come stavano, stanno: carenza di personale medico e paramedico, macchinari che non arrivano (come quello per la risonanza magnetica), nubi scure su alcuni reparti.

In particolar modo, il reparto di pediatria è ancora chiuso, con un ambulatorio funzionante per sole 6 ore al giorno, a dispetto delle promesse e delle aspettative del sindaco e di quanto autorizzato pure dalla Regione; il servizio di cardiologia ancora non è attivo tutti i giorni; il reparto di ortopedia resta a rischio chiusura o ridimensionamento, pur esprimendo prestazioni numerose e di qualità; il laboratorio analisi subisce le solite "emorragie" di figure dirigenziali non sostituite; inoltre, quasi tutte le unità operative hanno scarsa autonomia e sono continuamente soggette a "cessioni" di personale a vantaggio di altre strutture».

Un'analisi molto dura, anche spietata, che ha portato l'esponente del Pd ad affermare che «Bisognava continuare quel lavoro (iniziato proficuamente in passato) funzionale a rendere il "San Benedetto" complementare e non subordinato allo "Spaziani" per far sì che quest'ultimo puntasse all'eccellenza, a beneficio della popolazione di tutta la provincia. La complementarità, si è visto nel periodo del Covid-19, funziona bene. Ma la pandemia ha anche ricordato che nella sanità pubblica occorre sempre investire, aprendo nuovi servizi, opportunità e non chiudendo, pena l'incapacità di dare adeguate risposte nel momento della necessità. Ma pare che il Covid non abbia insegnato molto. Speriamo che il sindaco inizi a combattere per l'Ospedale».