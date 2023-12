La paura fa novanta a Morolo per via dei furti e tentati furti nelle abitazioni.

Sabato sera ronde di cittadini sarebbero state notate lungo le vie di campagna, zone buie e isolate, e sono stati uditi anche alcuni spari di fucile in zone diverse del paese.

Un noto imprenditore avrebbe messo in fuga alcuni malviventi notati nei pressi della propria attività commerciale.

I carabinieri hanno effettuato posti di blocco, evidentemente hanno ricevuto segnalazioni, ma i residenti temono in ogni caso particolari "visite" al calar del buio.

Il passaparola tra gli abitanti è incessante, anche mediante i social.

Il loro appello è che vengano potenziati i controlli delle forze dell'ordine sul territorio, con la speranza che vengano acciuffati i malintenzionati e assicurati alla giustizia.