Il miglioramento e la tutela del decoro urbano dovevano essere una delle principali mission dell'amministrazione Mastrangeli. Ad oggi, però, gli effetti dell'azione amministrativa sono irrilevanti: cantieri iniziati e abbandonati (quello di via Puccini su tutti), strade colabrodo, discariche spontanee, immondizia abbandonata in diversi punti della città, anche in centro.

E poi la cura proprio non puntuale del verde, che ha portato qualche cittadino, in maniera ironica ma non troppo, a chiedere un intervento per vasi senza piante. Ad oggi, la cura del decoro urbano se c'è non si vede ed è l'impressione che hanno soprattutto coloro che arrivano da fuori.