Per contrastare i fenomeni del randagismo e dell'abbandono degli animali, il comune di Alatri ha lanciato un'iniziativa speciale per questo mese. È la campagna "Adotta un cane a dicembre" e prevede che chiunque adotti un cane di proprietà del Comune di Alatri, nel mese di dicembre, riceverà, da parte dell'ente, una fornitura di cibo gratis per trenta giorni.

L'assessore comunale all'ambiente Erika Santobianchi sottolinea che «Tutti i cani, censiti nell'anagrafe canina del nostro comune, sono regolarmente vaccinati, riportano il microchip d'identificazione previsto dalla legge e sono curati quotidianamente dal personale dei canili per conto dell'amministrazione comunale». Il comune di Alatri ha in essere due convenzioni: la prima con l'Allevamento dei Lepini srl, struttura situata a Supino; la seconda con la cooperativa sociale "Percorso sicuro", sita a Sgurgola.

L'iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali che il comune sta portando avanti da tempo ed è stata lanciata anche sui canali social dell'amministrazione, ricevendo il plauso di tutti gli amanti di cani e gatti. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare il settore ambiente ai seguenti recapiti telefonici: 0775.448336 (Maria Felicia Celani e Clementina Cappiello) e 0775.448303 (Simone Sabellico).