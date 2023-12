Ladri scatenati a Supino e Morolo. Prese di mira diverse abitazioni. Diversi i colpi messi a segno, altri sono andati a vuoto. Sugli episodi indagano carabinieri e polizia.

Nel bottino soldi e oggetti in oro. Visitata anche l'abitazione di un appartenente alle forze dell'ordine.

I colpi

Almeno sei i furti a segno venerdì in abitazioni tra Supino e Morolo. Altrettanti sono stati tentati. I raid si sono registrati nell'arco di tempo tra le 17 e le 21 dell'altro ieri. Non si esclude che ad agire possa essere la stessa banda. In una delle case prese di mira è stato distrutto l'impianto di videosorveglianza. Stanze messe a soqquadro, armadi e cassetti aperti. Lo scenario apparso ai proprietari delle abitazioni derubate. All'appello mancavano denaro e oro. In altre abitazioni i colpi sono falliti. Ai malcapitati non è rimasto altro da fare che segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine. Ricordiamo anche la collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni. In alcuni casi, infatti, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid e recuperare anche la refurtiva.