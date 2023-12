Sull'autostrada Milano-Napoli chiusure notturne per la stazione autostradale di Pontecorvo. Il casello resterà chiuso dalle 22 di martedì 5 alle 6 di mercoledì 6 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere di sicurezza, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare in uscita per chi proviene da Roma la stazione di Ceprano. Mentre in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli il casello di Cassino.

Un'altra chiusura riguarderà in uscita per chi proviene da Roma dalle 22 di mercoledì 6 alle 6 di giovedì 7 dicembre, sempre per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione di Ceprano.