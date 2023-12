Condannato per rapina: deve scontare una pena di un anno, undici mesi e ventisette giorni di reclusione. I carabinieri della stazione di Anagni hanno arrestato un trentenne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane deve espiazione la pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Frosinone.

I militari, dopo aver rintracciato l'uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento giudiziario. È stato condannato in via definitiva per i reati di rapina e false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Tutti delitti commessi nel comune di Ferentino nel 2017.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è condotto presso il suo domicilio per l'espiazione della pena, senza potersi allontanare se non dietro autorizzazione del magistrato di sorveglianza.