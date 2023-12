Ancora un buco nell'acqua per lo stadio del nuoto. Dopo il rinvio della seduta di martedì scorso per mancanza del numero legale, ieri la commissione sport, convocata dal presidente Pasquale Cirillo, si è regolarmente svolta, ma non ha potuto sviscerare l'ordine del giorno per l'assenza dei soggetti che stanno seguendo direttamente le pratiche oggetto della seduta. Si doveva, infatti, analizzare l'iter procedimentale della riqualificazione della palestra Coni dopo l'approvazione della delibera del Consiglio comunale e lo stato del bando dello stadio del nuoto.

Erano presenti i consiglieri Sergio Crescenzi, Giovanni Bortone (membri effettivi della commissione) e Angelo Pizzutelli, quest'ultimo in qualità di capogruppo del Pd, mentre erano assenti i consiglieri Alessandra Mandarelli e Armando Papetti, ma la contemporanea assenza, come accaduto martedì scorso, del dirigente al patrimonio e ai lavori pubblici, ingegnere Benito Caringi, e del consigliere delegato allo sport, Francesco Pallone, fedelissimo del sindaco Mastrangeli e dominus della pratica dell'impianto di viale Olimpia, ha impedito, di fatto, alla commissione di svolgere il proprio lavoro.

Assenze che hanno indispettito non poco il presidente Cirillo, tanto che in un passaggio del verbale della seduta si legge che «i membri della commissione, preoccupati di una imminente chiusura dell'impianto sportivo (stadio del nuoto), chiedono al segretario generale, quale garante di questo Ente, e al sindaco, di indicarci lo stato dell'arte del procedimento amministrativo avviato dal Comune di Frosinone a seguito dell'ultima proroga concessa alla Fin. A tal fine, attesa la persistente assenza non giustificata del dirigente ai lavori pubblici, il presidente invita il segretario generale ad essere presente alla prossima seduta del 6 dicembre alle 12, al fine di relazionare la commissione in merito» alle pratiche della palestra Coni e dello stadio del nuoto.

«Parafrasando Agatha Christie - ha detto il presidente Cirillo dopo la seduta - due indizi non fanno una prova, ma sono una strana coincidenza. Quella della gestione futura dello stadio del nuoto è una vicenda, a questo punto, con troppi lati oscuri e il fatto che sia il consigliere delegato allo sport, Francesco Pallone, sia il dirigente del settore lavori pubblici si stiano, di fatto, sottraendo al confronto, lascia pensare che l'amministrazione sia in un vicolo cieco e che, a questo punto, la chiusura dal 1º gennaio 2024 della struttura di viale Olimpia sia un'ipotesi tutt'altro che remota».

«Se si fosse svolta la seduta - ha proseguito Cirillo - avrei voluto chiedere perché in più di due anni ancora non si sia riusciti a concludere l'istruttoria del project financing dei poli natatori e quali fossero stati eventualmente gli ostacoli; avrei voluto chiedere se esista o meno una bozza di bando per la gestione e perché fino ad oggi, quasi allo spirare del sesto mese della proroga ponte, ancora non si abbia contezza dello stesso e, poi, sarebbe stato interessante sapere che cosa si fosse combinato effettivamente negli ultimi sei mesi».

L'occasione del 6 dicembre, quindi, appare più che propizia per trovare risposta a questi quesiti. Intanto, a 29 giorni dalla scadenza della proroga, ancora non si sa quale sarà la soluzione per tenere aperto l'impianto. L'auspicio è che venga in tempi rapidi fatta chiarezza.