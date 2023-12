Con il taglio del nastro e la benedizione di don Davide Banzato è stata inaugurata a Cittadella Cielo la sede d'esame dell'università Pegasto, Mercatorum e San Raffaele Roma nella sede di Nuovi Orizzonti.

«Questa attività si inserisce in quel lavoro sul territorio al servizio dei giovani che noi già portiamo avanti con tanti progetti sociali – ha commentato la responsabile di Cittadella Cielo Katia Fabbri – A Nuovi Orizzonti sta particolarmente a cuore la situazione giovanile e, per questo, si configura come università del sociale dove poter imparare ad amare ed essere amati».

Paolo Brigo, responsabile dei progetti sociali ed educativi di Nuovi Orizzonti ha commentato: «Con questa sede d'esame sviluppiamo un focus specifico, quello della formazione rivolta, in primo luogo, al volontariato ma in senso più ampio alla formazione umana e professionale. Si tratta di un primo passo – ha aggiunto – perché metteremo a disposizione altre sale per creare un polo formativo, rivolgendoci in particolare ai giovani e alle categorie più fragili».

Biagio Amato, responsabile della sede di esami di Frosinone per le università Pegasto, Mercatorum e San Raffaele Roma, ha sottolineato che la scelta della nuova sede risponde a un'esigenza degli studenti stessi. «Lavoriamo in questo territorio già da diversi anni – ha detto – e la richiesta di una sede di riferimento nella propria città parte proprio dagli studenti di questo territorio. E, con l'obiettivo di essere più vicini possibile ai nostri studenti, il gruppo ha aperto circa 100 sedi alle quali si aggiunge quella d Frosinone».

Nel corso dell'evento sono intervenuti, inoltre, il sindaco Riccardo Mastrangeli, il consigliere provinciale Enrico Pittiglio, Alessandro Romaniello e Gerlando Montante. A moderare il dibattito Mariolina Ciarnella.