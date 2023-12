La rottura di un componente della pompa di calore dell'impianto di riscaldamento ha costretto gli alunni a stare a casa per una settimana intera. Criticità riscontrate nella scuola dell'infanzia di Capoleprata nel paese lepino. Viste le condizioni meteo e le temperature basse degli ultimi giorni, il sindaco Gianfranco Barletta ha emesso l'ordinanza di chiusura del plesso per i riscaldamenti fuori uso.

Se in un primo momento sembrava che la situazione potesse risolversi nel giro di un paio di giorni, l'altro ieri una nuova ordinanza del primo cittadino con cui è stata disposta la chiusura della scuola fino ad oggi.

La situazione dovrebbe, quindi, tornare alla normalità dal prossimo lunedì, ma i genitori non sono molto fiduciosi.

«Da lunedì scorso i nostri bambini sono a casa e, quindi, non stanno svolgendo le attività da diversi giorni - sottolineano alcuni genitori degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia di Capoleprata.

Pensavamo che il problema venisse risolto in poco tempo, ma a quanto pare, la criticità si protrae.

Una nuova ordinanza è stata emessa mercoledì annunciando la chiusura della scuola anche nelle giornate di giovedì (ieri) e venerdì (oggi). Ci chiediamo - concludono i genitori - verrà risolto il problema per lunedì prossimo, oppure i nostri bambini dovranno restare ancora casa?».