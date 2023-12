Casting e abusi, condannato a 11 anni e 9 mesi il regista Claudio Marini di Frosinone. Organizzava finti casting, cominciando con un appuntamento in un albergo, per poi continuare con un secondo in un fast food e infine con "provino" in un appartamento. Proprio qui sarebbero scattati gli abusi. Abusi su giovani aspiranti attrici. A finire sotto accusa per violenza sessuale nel 2020, il regista ciociaro Claudio Marini.

Dodici le violenze di cui viene accusato il cinquantenne originario di Frosinone. Il pubblico ministero aveva chiesto per Marini la condanna a 9 anni di reclusione. Oggi la sentenza. I giudici della quinta sezione penale del tribunale collegiale di Roma hanno aumentato la pena: undici anni e nove mesi.